Street Food – Nasce l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada

Si è svolta ieri sera, martedì 1 febbraio a Roma la presentazione dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada. Nel corso del Gran Galà, ospitato dalla Stazione Birra, il presidente Alfredo Orofino ha illustrato gli obiettivi che la nuova realtà si propone di raggiungere. Il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin è intervenuto con un video messaggio nel quale ha sottolineato l’importanza che occupa nel nostro Paese la filiera produttiva dello Street Food.

Gli esercenti dello Street Food hanno deciso di unire le loro forze in un momento che può rivelarsi decisivo per il comparto. L’Associazione ha già ricevuto l’adesione di 253 esercenti e conta su un direttivo di sette unità per poter formulare proposte mirate ai singoli territori. La sua offerta si rivolge a tutti gli operatori del comparto, composto da circa 25mila operatori.

