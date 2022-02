Castelnuovo di Porto – Pensionato spaccia ai giovani, in manette

Arrestato a Castelnuovo di Porto un pensionato di 67 anni: vendeva cocaina e hashish ai giovani del centro tiberino. Ad insospettire i carabinieri il continuo via vai di persone, soprattutto ragazzi, nelle vicinanze dell’abitazione. Durante la perquisizione in casa i militari hanno trovato 38 grammi di cocaina (suddivisa in 7 involucri) e 40 grammi di hashish. Per il pensionato, trovato in possesso anche di contanti e di materiale per confezionare le dosi, è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Due ventenni che avevano appena acquistato rispettivamente circa mezzo grammo e un grammo di cocaina sono stati invece segnalati alla Prefettura quali assuntori.

