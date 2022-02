San Polo dei Cavalieri – Il Campitello sarà restaurato

Lo storico fontanile Campitello sarà restaurato. Il Parco dei Monti Lucretili ha avviato i lavori per riparare le numerose crepe che si sono create negli anni in tutte e due le vasche. “Ci siano subito attivati”, spiega la presidente del Parco Barbara Vetturini, “appena abbiamo ricevuto segnalazioni. La perdita d’acqua infatti crea problemi di approvvigionamento al numeroso bestiame al pascolo. Il fontanile tornerà presto al suo splendore”. Oltre alla ristrutturazione sarà effettuata anche la ripulitura delle vasche e la pavimentazione adeguata nelle aree limitrofe.

Il fontanile prende il nome del Piano dove si trova a circa 1028 metri sul livello del mare all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, nel territorio di San Polo dei Cavalieri.

Campitello è un prato in leggera pendenza con al centro il fontanile, alimentato dall’acqua proveniente da Fonte Campitello Alta, che si trova poco sopra e a cui è collegato con un sentiero. Da qui si diramano alcuni sentieri in diverse direzioni, quindi è un punto di passaggio per diverse escursioni. Nelle stagioni piovose può risultare fangoso, soprattutto in prossimità del fontanile. “Un problema che sarà risolto”, promette Vetturini.