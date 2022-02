Covid, il 72% dei pazienti ricoverati non ha copertura vaccinale adeguata.

Il 72% dei pazienti ricoverati ‘per Covid’ non ha copertura vaccinale adeguata. Emerge dalla rilevazione Fiaso negli ospedali sentinella del 15 febbraio. La Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere ha analizzato la condizione vaccinale dei ricoverati con polmoniti da Covid nei reparti ordinari e nelle intensive. Il risultato “Circa il 72% dei pazienti non ha affatto una copertura vaccinale o non ce l’ha completa perché vaccinati da oltre 4 mesi e non ha fatto la dose booster”. A sviluppare sindromi respiratorie e polmonari da Covid e ad avere necessità di ricovero, dunque, sono per oltre due terzi pazienti che non godono di copertura vaccinale adeguata, conclude l’associazione ospedaliera.

La curva dei ricoveri comincia, intanto, a scendere. In una settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è diminuito del 17%. Emerge dalla rilevazione Fiaso negli ospedali sentinella del 15 febbraio. Nei reparti ordinari la diminuzione dei pazienti, rispetto all’8 febbraio, si attesta al 16% mentre nelle intensive il calo arriva al 26%.

La riduzione dei pazienti, tuttavia, procede a ritmi differenti: negli ospedali del Nord il calo dei ricoveri, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, è stato del 29%. Nelle strutture del Centro i ricoveri sono scesi dell’11% mentre al Sud e isole i pazienti si sono ridotti dell’8%.