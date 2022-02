TIVOLI – Urp chiuso il sabato, ma nessuno informa gli utenti

Per chi lavora dal lunedì al venerdì – magari fuori città – sarebbe il giorno ideale per ritirare gli atti. Il problema è che il sabato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è chiuso da mesi, ma nessuno lo sa.

Sicuramente non lo sa l’Agenzia delle Entrate che continua a depositare gli atti presso il Comune di Tivoli nel caso in cui il messo notificatore non sia riuscito a consegnarli nelle mani del diretto interessato. E non lo sanno neppure i contribuenti destinatari delle buste chiuse e sigillate, se non dopo essersi recati di sabato mattina a piazza del Governo.

La segnalazione del disservizio alla redazione di Tiburno.Tv arriva da S. M. “con lo scopo principale – scrive la donna – di risolvere il problema e non arrecare ulteriori disservizi ai cittadini”.

S. M. racconta che sabato 19 febbraio si è recata presso lo sportello URP del Comune di Tivoli, in Via del Governo 2 per ritirare un atto depositato dall’Agenzia delle Entrate. Nella buca delle lettere la donna aveva trovato l’avviso di notifica con tanto di convocazione in cui la contribuente veniva invitata ad andare a ritirare il documento tutti i giorni da lunedì al sabato in un orario compreso tra le ore 9 e le 12, escluso il mese di agosto.

“Come molti di noi – scrive S. M. nella segnalazione a Tiburno.Tv. – il sabato è il solo giorno utile visto che durante la settimana tendenzialmente si lavora. Al mio arrivo trovo le serrande dell’URP abbassate ed il portiere del Comune mi dice che sono mesi che il sabato è chiuso, che i cittadini continuano a presentarsi il sabato mattina per poi tornarsene a casa e che in sede non c’è nessuno con cui io possa parlare. Mi viene anche riferito che la stessa mattina altre 7 persone prima di me si sono recate lì per lo stesso motivo, ma nessuno ha ritenuto opportuno protestare. L’assuefazione al disservizio dovrebbe spaventare più del disservizio stesso”.

“Poco importa – prosegue S. M. – che la responsabilità sia dell’Agenzia delle Entrate che non ha modificato i giorni di apertura o del Dirigente dell’URP che non si sia curato di verificare la veridicità delle informazioni riportate sulle convocazioni presso il proprio Ufficio. Non è ammissibile una tale perdita di tempo e mancanza di rispetto verso i contribuenti”.