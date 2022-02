Ambasciatrice italiana in Australia muore cadendo dal balcone

Scivola dal balcone al terzo piano, ambasciatrice italiana muore sul colpo. Francesca Tardioli, ambasciatrice d’Italia a Canberra, in Australia, ha perso l’equilibrio ieri nella sua abitazione di Foligno, in provincia di Perugia, dove stava trascorrendo qualche giorno di ferie. Le circostanze non sono state ancora chiarite, è stata avviata una inchiesta.

Il ministero degli affari esteri ha espresso il cordoglio in un tweet: “Con infinita tristezza, la Farnesina piange la scomparsa di Francesca Tardioli, ambasciatrice d’Italia a Canberra, e si unisce al dolore dei suoi cari. La ricorderemo con affetto per le sue ammirevoli qualità professionali e umane: una grande diplomatica e servitrice dello Stato”.