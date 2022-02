Covid, due anni fa il primo contagiato in Italia

Sembra ieri e invece sono già trascorsi due anni. Il 21 febbraio 2020 è passato alla storia come il giorno in cui in Italia fu scoperto il primo caso di Coronavirus.

Accadde a Codogno, nel lodigiano e tutto ebbe inizio nella serata del 20 febbraio 2020, quando un uomo di 38 anni si presentò al pronto soccorso con una polmonite grave. Era il paziente 1, che i medici cercavano per ricostruire la catena del contagio e capire qualcosa di più sul virus.

L’indomani – appunto il 21 febbraio 2020 – fu annunciato come primo caso di Covid-19 locale italiano, non riconducibile a un rientro dalla Cina, insieme ad altri cinque pazienti. Il 38enne di Codogno fu ricoverato e trasferito da Lodi a Pavia, presso la clinica di Malattie infettive al Policlinico San Matteo, in condizioni critiche, in rianimazione, e viene intubato. Anche la sua famiglia risultò positiva al coronavirus.

Il paziente 1 fu dimesso il 25 marzo 2020 dopo circa quattro settimane di ricovero, tre delle quali in terapia intensiva. Oggi l’uomo e la sua famiglia stanno bene.

L’Italia è stato il primo paese in Europa a documentare il contagio, il secondo nel mondo – esclusa la Cina – insieme a Iran e Corea del Sud.