Rifiuti a Guidonia: “Il sindaco esulta, ma il no della Regione non c’è”

Dal consigliere regionale di Europa Verde, Marco Cacciatore, Presidente Commissione X Urbanistica, Politiche abitative, Rifiuti Regione della Pisana, riceviamo e pubblichiamo.

“Leggiamo stamane sulla stampa che la Regione avrebbe fatto marcia indietro sui rifiuti a Guidonia. Mi spiace dover chiarire che le cose purtroppo non stanno così. Nonostante Arpa abbia denunciato cose molto gravi, mi risulta che le autorizzazioni per il Tmb di Guidonia siano ancora in essere. Non sono revocate né archiviate. Il documento rilasciato dagli Uffici tecnici parla solamente di una modifica da ‘variante non sostanziale’ con la quale si voleva procedere prima – dunque, essenzialmente senza verifica alcuna – ad una “sostanziale”. Si tratta di un passo avanti ma, a mio avviso, non sufficiente né risolutivo.

“Esultanza elettorale?”

Trovo quindi fuori luogo l’esultanza dell’attuale Sindaco di Guidonia che non mi pare abbia mai fatto sentire la propria voce in passato contro il progetto di Tmb e il conferimento di rifiuti romani a Guidonia durante la passata Amministrazione capitolina. Le prime prese di posizione del Sindaco in tal senso risalgono infatti a quando Raggi era ormai agli sgoccioli del proprio mandato. Stesso dicasi per la richiesta di area a rischio, Giunta dal comune a oltre un anno dall’approvazione della legge regionale e raccogliendo – senza votarle – proposte fatte dall’opposizione o avvalendosi di preziosi contributi da parte di un soggetto associativo, senza il quale saremmo ancora di là dal vedere un’azione politica dell’ente locale dotata di senso.

Un’esultanza che risulta dunque comprensibile solo se letta in chiave elettorale, per rivendicare a sé una vittoria che purtroppo non è tale o non lo è ancora”.