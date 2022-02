Castelnuovo, Galdiero: “Mi candido a sindaco, voltiamo pagina”

Prima candidatura ufficiale a Castelnuovo di Porto. Il consigliere comunale Luigi Galdiero si candida come sindaco della cittadina. “Voglio mettere l’esperienza che ho maturato in questi cinque anni in Consiglio comunale a disposizione di tutti i cittadini. Il lavoro svolto in questa consiliatura mi ha dato la possibilità di conoscere a fondo le problematiche del territorio, ciò che funziona, ciò che non funziona, e le azioni necessarie per il rilancio della città. Sono pronto per fare il sindaco”

“La Giunta Travaglini”, aggiunge, “si è messa in evidenza, durante tutto il mandato, per approssimazione e per inefficienza, ma ora è arrivato il momento di voltare pagina, e io sono pronto a dare il mio contributo. Nelle prossime settimane presenterò il mio programma fatto di proposte politiche concrete finalizzate alla crescita e allo sviluppo economico di Castelnuovo di Porto, al ripristino della sicurezza, alla valorizzazione del patrimonio artistico, anche in chiave turistica, e alla tutela dell’ambiente”

“Chiaramente non sarò solo in questa sfida. Accanto a me ci sarà un gruppo di amici, di professionisti, di persone serie e preparate, che con passione, coraggio, competenza e impegno, porterà avanti i nostri temi cercando di coinvolgere quanti più cittadini possibili. Insieme lavoreremo per fare in modo che a sostegno della mia candidatura confluiscano le migliori energie del nostro territorio”.