TIVOLI – Contagi in calo, torna la Fiera di San Giuseppe

A Tivoli dopo due anni di stop a causa della pandemia torna la Fiera di San Giuseppe, evento tradizionale che si svolge il 19 marzo.

Lo ha deciso oggi, mercoledì 23 febbraio, la giunta comunale presieduta dal sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti che con la delibera 41 ha stabilito le direttive organizzative dell’evento. Le edizioni degli anni 2020 e 2021 non si erano tenute a seguito dell’imperversare dello stato pandemico per Sars-Cov-2, ma – secondo quanto si legge in delibera – la situazione epidemiologica si è fortemente ridimensionata con drastica riduzione dei contagi sia a livello nazionale che locale.

La giunta ritiene opportuno svolgere la Fiera di San Giuseppe soprattutto per rilanciare sia il settore economico che l’affluenza turistica, fortemente limitata nell’ultimo biennio. Saranno ammessi alla manifestazione i commercianti già presenti nella graduatoria del 2020 che risulta ancora efficace in quanto la situazione si è cristallizzata a quel tempo.

Gli operatori partecipanti all’evento saranno esentati dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale (ex Cosap e TARI).

Per la giornata del 19 marzo verranno sospese tutte le concessioni di suolo pubblico (tavoli e sedie) degli esercizi commerciali insistenti nelle zone di svolgimento della Fiera.

Dall’evento saranno esclusi gli esercenti di spettacoli viaggianti per contenere eventuali e maggiori assembramenti. Sempre per motivi di organizzazione, prevenzione e sicurezza non sarà consentito alcun tipo di scambio di posteggi tra gli ambulanti. Le occupazioni dovranno avvenire nel rispetto degli spazi assegnati agli operatori.

La spunta del 19 marzo è consentita esclusivamente agli operatori, che pur avendo presentato la domanda, come previsto nell’avviso e inseriti nella graduatoria, non hanno ottenuto l’assegnazione del posteggio.