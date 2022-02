Covid, dal primo aprile fine emergenza

In Italia si allenta la morsa del Covid. Lo stato d’emergenza, ha annunciato ieri il capo del governo Mario Draghi, cesserà il 31 marzo. Dal primo aprile non sarà più in vigore il sistema delle zone a colori. Stop graduale anche al Super Green Pass. A dimostrare come la pandemia si stia ritirando c’è la situazione delle Regioni. Ieri in 14 avevano dati compatibili con la zona bianca. Le altre hanno numeri da giallo che in base alla tendenza dovrebbero migliorare. Negli ospedali da giorni si stanno riducendo i letti per i pazienti Covid: ieri 549 in meno nei reparti ordinari e 10 nelle terapie intensive.

