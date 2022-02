GUIDONIA – Elezioni, il Nuovo Polo Civico allarga il fronte

Dal Coordinamento Comunale del Nuovo Polo Civico Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“Il fronte civico si allarga e non può che farci piacere che tante concittadine e tanti concittadini vogliano impegnarsi in prima persona per il futuro di Guidonia Montecelio.

Che a mettersi in gioco, poi, siano persone con l’esperienza di Michele Venturiello, Maurizio Lotti, Marco Mercante, Marco Berlettano, e tutti i gruppi di concittadini che rappresentano, è un segnale estremamente importante. La Città ha finalmente capito che l’unica prospettiva seria per governare Guidonia Montecelio, riparando i danni del passato e proiettandola verso il futuro, è rappresentata dalle forze civiche.

Oggi leggiamo che in questa direzione si stanno determinando anche Pietro Scrocca, Paolo Greggi, Giorgio La Bianca, Antonio Tiberi, Flora Fusciello: invitiamo anche loro ad avvicinarsi alla casa comune che stiamo costruendo.

Certamente con i primi, ma speriamo anche con questi ultimi il Nuovo Polo Civico, già da domani, sarà al lavoro per definire un programma comune ed individuare una candidatura di spessore in grado rappresentare, al meglio, tutte le forze civiche in campo.