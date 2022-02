TIVOLI – Falcia il ciclista e scappa, preso il “pirata” della strada

Sembra che quando i poliziotti lo hanno rintracciato sul posto di lavoro lui sia esploso in un pianto dirotto. Le lacrime, però, non gli eviteranno i guai perché poco prima aveva investito un anziano ciclista lasciandolo sull’asfalto.

Per questo oggi, giovedì 24 febbraio, gli agenti della Polizia Locale di Tivoli hanno denunciato un 22enne, originario dell’Est Europa e residente a Tivoli, per omissione di soccorso e fuga, oltre che per lesioni stradali nei confronti di un 75enne italiano al momento ricoverato all’ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il fatto è accaduto alle 10,45 di oggi in via di Villa Braschi dove il pensionato tiburtino pedalava in sella alla sua bicicletta da corsa. All’improvviso la bici è stata urtata da una Smart condotta dal 22enne il quale, anziché fermarsi e prestare soccorso, ha proseguito la corsa. Il malcapitato ciclista ferito è stato immediatamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Tivoli per un trauma cranico, mentre sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi dell’incidente.

Gli agenti diretti dal comandante Antonio D’Emilio hanno notato una telecamera nei pressi del luogo dell’investimento attraverso la quale nel giro di poco sono riusciti a individuare la targa della Smart e a risalire al proprietario. Il ragazzo non era a casa, ma sul posto di lavoro dove i poliziotti lo hanno rintracciato per denunciarlo a piede libero.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la Smart è stata sequestrata. L’anziano è sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.