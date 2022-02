Guidonia – Si ubriaca e picchia la moglie, 48enne arrestato

Ordine di allontanamento da casa e con prescrizione di non avvicinarsi alla moglie e ai figli. La procura di Tivoli ha appena fatto spiccare una misura cautelare per un 48enne di origine romena residente a Guidonia accusato di maltrattamenti in famiglia. La misura è stata notificata all’uomo, con precedenti vari, dagli agenti del commissariato di Tivoli del pool della violenza di genere e minori. L’arrestato secondo la ricostruzione degli investigatori era solito ubriacarsi e sottoporre al terrore moglie e i tre figli minorenni. Per tale ragione l’uomo era stato tratto in arresto in fragranza di reato dagli agenti già un anno fa, ma successivamente il Tribunale aveva revocato l’efficacia del provvedimento per decorso del tempo e in assenza di trasgressioni alla misura cautelare da parte dell’indagato. A seguito di ricorso presentato dalla Procura di Tivoli al Tribunale per il Riesame la misura restrittiva è stata ripristinata in questi giorni.

