Monterotondo – Ospedale, entro marzo riapre il reparto di Ortopedia

La Regione si impegna per il rilancio del Santissimo Gonfalone. Il primo passo, la riattivazione entro marzo del reparto di ortopedia le cui attività saranno strutturate in regime di week surgery cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le sue specializzazioni. Al via anche i lavori per l’ampliamento del Pronto Soccorso. Soluzioni in vista anche per le attività della Sala prelievi e di Radiologia.

A farsi carico dell’impegno l’assessore regionale Alessio D’Amato dopo un sopralluogo e i solleciti del sindaco Riccardo Varone e dell’ex sindaco Mauro Alessandri, ora assessore regionale alla mobilità. In un comunicato il Comune di Monterotondo rende noti “imminenti anche le soluzioni all’annoso problema dei pochi prelievi ematici che la struttura preposta è oggi in grado di assicurare e che la Asl intende raddoppiare per venire incontro alle esigenze dei cittadini attraverso un aumento delle postazioni di prelievo e/o delle vetture preposte al trasporto dei campioni presso l’ospedale di Tivoli, nel quale è centralizzata la diagnostica di laboratorio”.

IN ARRIVO UN ALTRO CARDIOLOGO

Riguardo il reparto di Cardiologia, attualmente garantito da due specialisti, uno dei quali in servizio solo da gennaio, c’è l’impegno della Regione a supportare la Asl nel reclutamento di un altro specialista, in sostituzione di un collega che ha lasciato l’incarico, in modo da consentire una migliore turnazione.

“Importanti novità – annuncia il sindaco Varone – riguardano poi la riqualificazione strutturale dell’ospedale. Entro il mese di marzo inizieranno i lavori, da concludersi in circa cinque mesi, per la realizzazione di uno spazio all’aperto dedicato al Servizio psichiatrico diagnosi e cura, l’ampliamento del Pronto Soccorso e la realizzazione di una nuova morgue”.