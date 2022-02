TIVOLI – Calcio, trasferta dei tifosi a spese del Comune

Era l’evento sportivo dell’anno, un incontro prestigioso e di grande risalto sia per la società che per l’intera città di Tivoli. Per questo la giunta comunale del sindaco Giuseppe Proietti non ha fatto mancare il proprio supporto ai tifosi in occasione della finale della Coppa Italia del Campionato di Calcio di Eccellenza disputata alle 14,30 dell’altro ieri, mercoledì 23 febbraio, allo stadio “Tre Fontane” di Roma e vinta per 2 a 1 dal “Civitavecchia Calcio 1920” sulla “Tivoli 1919” del presidente Mario Caucci junior.

Proprio mercoledì 23 febbraio alle ore 12 – due ore e mezzo prima dell’incontro – la giunta si è riunita e ha deliberato che il trasporto della tifoseria tiburtina allo stadio “Tre Fontane” sia a carico dell’amministrazione.

I civitavecchiesi di mister Castagnari hanno avuto la meglio sui tiburtini di mister Pascucci passando in vantaggio con rete di La Rosa, pareggiata da De Costanzo, e un rigore calciato all’87esimo da Proietti che ha spiazzato il portiere della Tivoli Scaccia.