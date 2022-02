SANT’ANGELO ROMANO – Tutela del territorio, arrivano le guardie eco-zoofile

Via libera alla collaborazione col Corpo Ambientale Nazionale della Sezione di Ginestra Sabina per far rispettare le normative in materia ambientale e rurale.

Lunedì 14 febbraio il Comune di Sant’Angelo Romano ha approvato la convenzione annuale con la Sezione Sabina e stabilito il riconoscimento di un rimborso spese mensile pari a 500 euro. Lo stabilisce la delibera numero 4 con la quale l’Esecutivo del sindaco di Sant’Angelo Romano Martina Domenici ha approvato la convenzione che sancisce il rapporto di collaborazione tra l’Ente e l’associazione dal primo febbraio al 31 dicembre 2022.

La convenzione firmata dal Comandante della Polizia Locale, il Commissario Stefano Mormone, e il Comandante della Sezione di Ginestra Sabina, il Maggiore Giovanni Paris, prevede le prestazioni delle Guardie Eco-zoofile per un minimo di due giorni a settimana. Il primo mese di servizio sarà a titolo gratuito.

Il Corpo Ambientale Nazionale, sotto la direzione e il coordinamento della Polizia Locale, svolgerà compiti di vigilanza ambientale di controllo e accertamento sul rispetto dei regolamenti e delle ordinanze comunali, con possibilità di elevare le relative sanzioni amministrative, oltre a fornire supporto alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia in occasioni di eventi pubblici e manifestazioni civili e religiose.

Nell’accertamento delle violazioni, qualora venissero individuati nell’immediatezza i responsabili, le guardie eco-zoofile potranno identificare i trasgressori e verbalizzarli. I verbali verranno trasmessi alla Polizia Locale per i provvedimenti di legge.