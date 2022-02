A Colleverde il primo Trofeo di Scacchi Piredda

Da mesi alleva piccoli scacchisti ma anche appassionati facendo diventare sempre più operativa la Sala Scacchi “La Tela del ragno” di Colleverde di Guidonia, tra le poche nella Città del Nord est e inaugurata pochi mesi fa. Per il 12 marzo Giuseppe Piredda, scacchista e vice presidente della Pro Loco, organizza il 1° Torneo open di scacchi intitolato ad un giovane Maestro di scacchi scomparso a soli 21 anni, Paolo Piredda, suo fratello.

La manifestazione sarà completamente gratuita e per tutti ci saranno premi e un piccolo rinfresco. Giuseppe Piredda ha ristrutturato a sue spese i locali concessi dal Comune e si dedica alla gestione del centro per amore degli scacchi, di Guidonia e del fratello, un campione strappato via, quarant’anni fa, da una malattia troppo giovane e al top della carriera scacchistica. Per info 349-8384254