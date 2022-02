GUIDONIA – Case popolari, gli inquilini comprano a rate

Il Comune di Guidonia Montecelio vende a rate le prime due case popolari ai rispettivi inquilini e incassa 80 mila euro. E’ quanto emerge dalla determina numero 5 firmata il 29 gennaio dal dirigente al Patrimonio Cristina Zizzari e pubblicata all’Albo Pretorio ieri, venerdì 25 febbraio. La compravendita rientra nel Piano delle alienazioni del patrimonio comunale dell’Ente, sulla base dello schema contrattuale approvato dal Consiglio comunale il 6 ottobre 2020 relativo alla cosiddetta compravendita con patto di riservato dominio.

Il primo alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica venduto è quello di Largo Trieste 14, a Villalba di Guidonia, per il quale il 6 aprile 2021 l’assegnataria Mara P. ha stipulato regolare contratto davanti al notaio Francesco Maria De Iorio. Il prezzo pattuito è di 38.217,60 euro, di cui i primi 2 mila euro corrisposti il 4 gennaio 2021 e altri 15 mila il giorno stesso della stipula. I restanti 21.217,60 verranno saldati a far data dal 30 aprile 2021 fino al 31 dicembre 2026 in 69 rate mensili, le prime 68 dell’importo di 307,50 euro mentre la 69esima rata sarà di 307,60.

La seconda casa popolare venduta è quella in via Alessandro Guidoni 43/B, a Guidonia Centro, comprensiva di box al piano seminterrato Il 15 luglio 2021 l’inquilino Ennio A. davanti al Notaio Valerio Tirone Valerio ha stipulato il rogito per la compravendita ad un prezzo di 43.241 euro. I primi 2 mila corrisposti già il 21 maggio 2019 e i restanti 41.241 in 84 rate mensili dell’importo di 490 euro e 96 centesimi da versare nelle casse comunali a partire dal primo agosto 2021 fino al primo luglio 2028.