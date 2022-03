La notte scorsa a Roma è stato lanciato un grosso petardo nel giardino dell’Ambasciata Bielorussa.

Sono in corso accertamenti in merito non escludendo possa trattarsi di un atto dimostrativo. Nell’ Ambasciata sarà potenziata la vigilanza. Indaga la Questura di Roma.

