GUIDONIA – Schianto in auto nella notte, muore a vent’anni

Tragico incidente stradale all’alba di oggi, mercoledì 9 marzo, a Guidonia Montecelio.

A perdere la vita è Simone Porrini, 20 anni, di Setteville di Guidonia, deceduto al policlinico “Umberto I” di Roma. Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, la tragedia si è consumata verso le 3,45 di stamane in via Fratelli Gualandi, la strada che collega il quartiere di Colle Fiorito alla via Tiburtina.

Stando ad una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, il giovane viaggiava al volante di una Toyota Aygo in direzione via Tiburtina quando – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo della vettura che si è prima ribaltata e poi si è schiantata contro il muro di cinta dell’ex Distretto Sanitario di Guidonia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Villa Adriana che hanno estratto immediatamente Simone Porrini dalle lamiere: pare che il ragazzo fosse cosciente, anche perché indossava la cintura di sicurezza. In via Gualandi è intervenuta anche una auto-medica e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana che ha trasportato Simone all’Umberto I, dove si è spento stamattina.

Simone Porrini avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 21 aprile.