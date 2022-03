Mostra il seno e lo palpeggia, ragazzo scappa e denuncia

L’avrebbe abbordato con la scusa di avere delle informazioni, ma poi gli avrebbe mostrato il seno palpandogli le parti intime. Tuttavia lui è riuscito a divincolarsi e a correre dai carabinieri.

E’ la storia denunciata da un 21enne ai militari dell’Arma di Pisciotta, nota località balneare in provincia di Salerno. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 marzo, a Pisciotta, in provincia di Salerno.

Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato da una donna di età apparente tra i 45 ed i 50 anni a bordo di una Lancia Ypsilon grigia, la quale gli avrebbe chiesto delle informazioni. Ma la conversazione avrebbe preso una piega diversa, per cui il giovane è sceso dall’auto e a quel punto sarebbero iniziate le molestie. La donna prima ha sollevato la felpa, mostrandogli il seno, poi le si sarebbe lanciata addosso, toccandogli le parti intime.

A quel punto il giovane è risalito in auto presentandosi in caserma per denunciare il fatto fornendo una descrizione della donna e la targa della Lancia.