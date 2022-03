GUIDONIA – Elezioni, “L’Onda” sostiene il candidato sindaco Lombardo

Da Roberto Gagnoni, candidato della Lista Civica “L’ONDA” Nuovo Polo Civico di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“A seguito delle notizie circolate in questi giorni ci troviamo costretti, ancora se ce fosse bisogno, a smentire categoricamente una eventuale uscita da parte della nostra lista civica L’Onda dal gruppo del Nuovo Polo Civico. Gruppo nato circa due anni fa dall’unione proprio della nostra lista con le liste già appartenenti al vecchio Polo Civico.

Crediamo fortemente in questo progetto, crediamo fortemente nel nostro gruppo e crediamo fortemente di essere l’unica alternativa valida a questa scellerata amministrazione. Vecchi sciocchi giochini non potranno mai intaccare il percorso condiviso dalla nostra Lista con tutto il Nuovo Polo civico. Tutte le principali è importanti decisioni sono frutto di un democratico confronto tra tutte le liste che compongono il Nuovo Polo Civico, in totale libertà, in stile di vero Civismo senza essere condizionati in modo negativo da nessun tipo d’imposizione di partito.

Siamo convinti che la nostra amata città meriti di essere amministrata con serietà, competenza e capacità e che lista civica L’Onda sia la risposta concreta per ridare vitalità e un reale sviluppo al territorio.

Nel ribadire il nostro giudizio totalmente negativo sui risultati dell’attuale amministrazione uscente, giudizio evidentemente condiviso anche da chi ha già liquidato Barbet, cogliamo l’occasione per chiamare a raccolta tutte le forze politiche attive in città per formare con noi una coalizione di buon governo e di rilancio del nostro abbandonato territorio”.