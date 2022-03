Tivoli – Principe e Principessa i cani di Mion cercano famiglia

Principe e Principessa cercano casa. I due cani di Mion il poliedrico pittore di Tivoli trovato morto mercoledì a 87 anni nella sua abitazione sono stati presi in affidamento dalle guardie zoofile dell’Accademia Kronos Valle dell’Aniene. Erano stati proprio i due cani dell’artista di adozione tiburtina a far scattare l’allarme; per due giorni infatti hanno abbaiato incessantemente, forse proprio dal momento in cui il loro padrone è morto. I cuccioli, trovati assetati e affamati, sono stati immediatamente affidati in stallo a una volontaria che ora se ne sta occupando.

Una operazione che ha evitato loro il canile permettendo in questo modo una prossima adozione.

Ora i cani sono sottoposti ad accertamenti sanitari. Le guardie zoofile, intanto, lanciano un appello. “Anche se non c’è un regolamento specifico riteniamo che non sia consigliabile dare in adozione un cane giovane a una persona molto anziana – dice Antonello Livi, presidente dell’Accademia Kronos Valle dell’Aniene – Nel caso specifico Principessa era stata adottata da un canile della zona pochi giorni fa quando Mion era già sulla soglia di novant’anni. Ci sono anche cani anziani nei canili che avrebbero bisogno di un’adozione del cuore. La scelta del canile è stata sbagliata. Lo stesso Principe è stato adottato da cucciolo sei anni fa quando Mion era già ultraottantenne. E se il padrone muore prima il cane torna al canile procurando un grave danno al cane e al Comune di pertinenza che dovrà sborsare o rimborsi”.

Per chi fosse interessato all’adozione può contattare il numero 334.5759095