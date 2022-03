TIVOLI – Minaccia un passante e picchia gli agenti, arrestato

Prima ha picchiato la compagna, poi se l’è presa con un malcapitato e alla fine ha aggredito i poliziotti.

Per questo oggi, lunedì 14 marzo, gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 60enne italiano denunciato anche per porto abusivo di arma da taglio e minacce.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 16,30 in via Empolitana, a Tivoli.

Passanti e residenti hanno assistito ad una scena da Far West. Pare che l’uomo, in un ingiustificato raptus di gelosia, abbia malmenato la compagna in strada dopodiché si è avventato contro un passante costringendolo a rifugiarsi all’interno di una attività commerciale di via Empolitana.

Il 60enne, brandendo un coltello, avrebbe minacciato di morte il malcapitato salvato dall’intervento di due pattuglie della Polizia.

Alla vista degli agenti l’uomo ha opposto resistenza ma è stato neutralizzato grazie allo spray al peperoncino in dotazione agli operanti.

Nessuno sarebbe rimasto ferito, ma per il 60enne è scattato l’arresto.

Domani, martedì 15 marzo, l’udienza di convalida al Tribunale di Tivoli.

Condividi l'articolo: