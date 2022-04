Tivoli (oggi) compie 3.237 anni

Il 5 aprile si celebra il 3.237° Natale di Tivoli, un mese di festa tra cultura e folklore.

Il Natale di Tivoli viene fatto risalire al 5 aprile del 1215 a.C.: allora Catillo, figlio di Anfiarao, comandante e ammiraglio della flotta inviata dal greco Evandro alla conquista di nuovi territori latini, sopraggiunse con i suoi tre figli Tiburto, Corace e Catillo sconfiggendo i Siculi e fondando la nuova città guidata dal primogenito Tiburto.

Per il 2022 è previsto un calendario ricco di appuntamenti, che si svolgeranno dal 5 aprile al 1 maggio. Si va dalla celebrazione del mito di fondazione, programmato in apertura a piazza Campitelli, nel centro della città medievale, alla tradizionale Infiorata che chiude il mese del Natale. Grande attesa per l’apertura straordinaria del Museo della Città, nei giorni 9 e 10 aprile: per l’occasione, saranno previste visite guidate di Paola Perini e Leandro Teodori, presso il centro storico, incentrate sulla conoscenza dei miti tiburtini, a cura dell’Amministrazione Comunale (su prenotazione per un massimo di 20 partecipanti – info e prenotazioni: serviziculturali@comune.tivoli.rm.it).

IL PROGRAMMA DI OGGI

5 aprile ore 9.30. Piazza Campitelli. Cerimonia di Inaugurazione del 3237° Natale di Tivoli a cura dell’Amministrazione Comunale: “Il mito di fondazione della di Tibur”, con la partecipazione degli studenti di I. C. Tivoli IV “Vincenzo Pacifici” e I. C. Tivoli II “A. Baccelli” Tivoli Centro e la partecipazione del Gruppo Storico Villa Adriana.

5/10 aprile. Ex chiesa dell’Annunziata, Piazza Campitelli. Manifestazione culturale:“Le Allegorie di Tivoli – Da Ercole alla Sibilla in armonico equilibrio con le ville tiburtine e lo scorrere del tempo” a cura di Antonio Proietti e “Il Caffè Culturale” (leggi qui)

TUTTO IL PROGRAMMA

– 6 aprile, ore 17.15: inaugurazione dell’esposizione pittorica con presentazione critica e analisi dell’opera “Tibur Fugit” di Antonio Proietti a cura di Lucrezia Rubini.

– 7 aprile, ore 17.30: conferenza di Roberto Borgia su “Ercole e la Sibilla Tiburtina nella storia e nell’iconografia”.

– 8 aprile, ore 9.00 – 13.00: workshop laboratoriale con Antonio Proietti e la classe V C del Liceo Artistico “Publio Elio Adriano”, coordinato da Lucrezia Rubini e Giovanni Borgia.

– 9 aprile, ore 17.30: conversazione sul libro “Cronache dal mondo dell’arte” di Antonio Capitano, con letture di Marianna Scibetta, dialoga con l’autore Gianni Andrei.

– 10 aprile, ore 18.00: chiusura dell’esposizione.

9 – 10 aprile. Apertura straordinaria– Museo della Città. Visite Guidate di Paola Perini e Leandro Teodori, presso il centro storico, incentrate sulla conoscenza dei miti tiburtini, a cura dell’Amministrazione Comunale (su prenotazione per un massimo di 20 partecipanti – info e prenotazioni: serviziculturali@comune.tivoli.rm.it).

INGRESSO GRATUITO A VILLA GREGORIANA: VISITA GUIDATA IN DIALETTO TIBURTINO

– 9 aprile: partenza ore 9.30 da piazza Garibaldi, arrivo ore 11.30 a Villa Gregoriana dove il FAI – Fondo per l’ambiente Italiano avrà il piacere di offrire l’ingresso gratuito ai cittadini di Tivoli e, su prenotazione, visita guidata in dialetto tiburtino.

– 10 aprile: partenza ore 9.30 da piazza Garibaldi per iniziare la visita guidata a Rocca Pia, arrivo ore 11.15 al Museo della Città dove sono previste visite guidate gratuite alla mostra “Le grandi Ville Romane del territorio tiburtino”.

9 aprile, ore 10.00. Sala Conferenze del Museo della Città, Piazza Campitelli. Convegno: L. Di Giuseppe, “Il completamento del recupero del Palazzo Mauro Macera – Museo della Città, all’interno del Complesso dell’Annunziata; M. A. Tomei, “Percorsi turistico – culturali collegati alla mostra – Le grandi Ville Romane del territorio tiburtino -”; Zaccaria Mari “Dimore da principi: le villae di otium del territorio tiburtino”.

– ore 15.30. Conferenza “Camorra, donne, Napoli” Ciro Corona racconta come la lotta alla camorra può riuscire quando si danno possibilità diverse, a cura dell’Associazione “Il Laboratorio del Possibile ASP”.

10 aprile. Sala Roesler Franz (ex chiesa di San Michele). Mostra fotografica “Leo Click VI Edizione” a cura di Leo Club Tivoli Host, in collaborazione con I.T.C.G. Enrico Fermi di Tivoli.

10 aprile, ore 16.30. Santuario di Ercole Vincitore. Concerto Celebrativo per il Natale di Tivoli per Soli, Piano ed Ensemble di Fiati con il Soprano Arianna Morelli dal Teatro dell’Opera di Roma, la Vocalist Anna Ragozzino dietro la direzione Artistica di Giuseppe Galli, a cura dell’Accademia Ergo Cantemus di Tivoli.

15 aprile, ore 18.00. Sala Conferenze delle Scuderie Estensi. Presentazione del libro “L’incantesimo infranto” di Nello Di Millo a cura dell’Associazione “Il Laboratorio del Possibile ASP”.

DEDICATO A DANTE

22 aprile, ore 17.30. Convitto Nazionale “A. di Savoia” di Tivoli. Celebrazione dantesca: Adalberto Marinucci, donazione del busto in terracotta di Dante Alighieri; Adalberto Marinucci, M.A. Coccanari, A. Boratto, D. Viglietta, presentazione di brani danteschi del “Purgatorio”; A. Medri, T. Ranieri, presentazione dei video sulle bellezze di Tivoli; L. Galeone, lettura di poesie.

22 aprile, ore 17.30. Ex Seminario Vescovile, piazza del Seminario. Presentazione del libro “La Valle dell’Inferno” di Carlo Innocenti, a cura della Libera Università I. Giordani “LUIG”.

25 aprile. Sala Roesler Franz (ex chiesa di San Michele).Mostra fotografica “La natura, le emozioni e le prospettive del territorio italiano” a cura del Club Alpino Italiano – CAI di Tivoli.

29 aprile, ore 18.30. Sala Conferenze delle Scuderie Estensi. “XLVI Stagione concertistica – Concerto per pianoforte” a cura di Associazione Culturale “Città di Tivoli” e Associazione musicale G. Martucci.

30 aprile – 1 maggio. “Tivoli in fiore”. Infiorata in onore alla Madonna di Quintiliolo a cura delle Associazioni “Contrada via Maggiore”, “Tutti_giù” e “Le Porte Belle”, coadiuvati dall’Unione Commercianti di Tivoli.

I MAESTRI INFIORATORI

– 30 aprile, ore 18.00. Preparazione dei tappeti floreali a cura dei Maestri Infioratori in via dei Sosii, Via Palatina, Piazza di Vesta (uscita Villa Gregoriana), L.go Cesare Battisti e Piazza S. Vincenzo.

– 1 maggio ore 10.00. In Via dei Sosii al passaggio della SS. Madonna di Quintiliolo la Soprano Monia Salvati canterà l’Ave Maria di Schubert accompagnata dal maestro Organista Alessio Salvati.

L’Associazione Historia “Rievocazione Storica” svolgerà una manifestazione con legionari e arcieri dell’antica Roma.

• ore 16.00: esibizione delle Tamburellare Tiburtine

IL DIALETTO

• ore 17.00: Storie in dialetto tiburtino a cura de “L’allegra compagnia per un sorriso in più”.

Intrattenimento musicale e percorso enogastronomico nelle zone interessate, a cura di Unione Commercianti di Tivoli.

1 maggio, ore 19.00. Basilica Cattedrale di San Lorenzo Martire. Concerto in onore della Beata Vergine SS. Di Quintiliolo a cura dell’Associazione Culturale “Città di Tivoli”.