GUIDONIA – Rifiuti, il sindaco: “Io sono il miglior vaccino contro l’impianto Tmb”

Dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet riceviamo e pubblichiamo:

“Nonostante una campagna mediatica fallimentare che dava l’impianto TMB dell’Inviolata aperto entro Natale 2021, continueremo a fare tutto quello che è in nostro potere per scongiurare che Guidonia Montecelio torni nuovamente ad essere la discarica di Roma e del Lazio”.

“Siamo stati più forti di tutti e grazie alla nostra coerenza e tenacia il TMB è ancora lì a fare la muffa insieme agli articoli che ci volevano sconfitti e rassegnati. Siamo stati e saremo il miglior vaccino contro ogni ipotesi di ulteriore sfruttamento del territorio”.

“La recente soccombenza al TAR sull’ordinanza di chiusura di via dell’Inviolata è solo un incidente di percorso in un contesto ampio nel quale per rispetto ai cittadini che ci hanno dato fiducia 5 anni fa, non stiamo lasciando nulla di intentato per evitare che discarica e TMB possano entrare in funzione”.