GUIDONIA – “Vietato sostare davanti casa mia”, distrugge l’auto con l’accetta – VIDEO

Un uomo esce di casa armato di accetta e distrugge una vettura in sosta davanti all’unica via d’uscita anziché chiamare le forze dell’ordine per far rimuovere il veicolo.

Scene di ordinaria follia ieri pomeriggio, domenica 10 aprile, a Villanova di Guidonia, filmata dai dirimpettai in un video postato sul Gruppo Facebook “Sei di Villanova di Guidonia se……”. Per l’uomo, un 63enne italiano, è scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma bianca al di fuori della propria abitazione.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 14 in via Nicola Ricciotti, nel centro abitato di Villanova, il quartiere più popoloso di Guidonia Montecelio.

Il 63enne, già noto alle forze dell’ordine per azioni simili, è uscito dall’abitazione infuriato per la presenza di una Peugeot parcheggiata davanti all’ingresso della sua palazzina e ha sfogato la sua rabbia colpendo ripetutamente le fiancate dell’auto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e le pattuglie del Commissariato di Tivoli: i poliziotti hanno sequestrato l’accetta e denunciato l’uomo, rilasciandolo dopo le formalità di rito.

Alcuni mesi fa gli agenti erano già intervenuti in via Ricciotti per bloccare un’altra sfuriata del 63enne: anche in quel caso davanti all’entrata di casa era stata parcheggiata un’auto che aveva fatto la stessa fine della Peugeot di ieri pomeriggio.