MONTEROTONDO – Controlli straordinari nel centro storico

Proseguono i servizi di prevenzione e di tutela dell’ordine pubblico nei luoghi della “Movida” svolti dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo: anche nel lungo fine settimana della festività della Liberazione, particolare attenzione è stata posta nel Centro Storico. Sono stati controllati gli esercizi pubblici, con il supporto della Polizia Locale, per assicurare il rispetto delle normative amministrative, oltre ai singoli avventori in relazione alle norme di contenimento della diffusione del Covid-19 tuttora vigenti.

All’attività ha preso parte anche un contingente di 10 uomini e due mezzi speciali della Brigata Mobile – 7° Reggimento Carabinieri “Laives”, per garantire l’ordine pubblico nelle serate di maggior afflusso al Centro Storico.

Come ormai consueto, è stato controllato anche il tasso alcolemico di chi era alla guida di veicoli, con perquisizioni personali scattate quando i Carabinieri hanno avuto il sospetto che gli avventori potessero celare dello stupefacente.

Il bilancio del servizio è di 94 persone, 39 veicoli e 7 esercizi pubblici controllati: a 30 clienti di alcune attività è stato controllato il Greenpass.

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Roma per varie violazioni: un neopatentato residente a Monterotondo è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolico positivo, anche se relativamente basso, ma comunque è stato contravvenzionato perché per i neo patentati vige un divieto assoluto di alcool; un altro giovane del luogo è stato trovato in possesso di hashish per cui verrà segnalato come assuntore per il percorso di recupero presso il SERT; il titolare di un minimarket, originario del Bangladesh, è stato sanzionato per aver venduto alcoolici oltre l’orario consentito dall’Ordinanza del Sindaco.

In campo anche la Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo, che ha arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di stupefacente un uomo di Rieti di 33 anni, sorpreso alla stazione degli autobus COTRAL di Montelibretti in possesso di oltre 100 g di marijuana. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.