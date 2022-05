SANT’ANGELO ROMANO – Lotto, quaterna da sogno: chi è il fortunato?

Una quaterna da sogno a Sant’Angelo Romano. E’ quella vinta nel concorso di sabato scorso 7 maggio da un fortunato scommettitore che con una giocata di 4 euro e mezzo sulla ruota di Roma ha portato a casa qualcosa come 46 mila 548 euro e 32 centesimi.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la vincita è stata centrata al “Bar Centrale”, il bar-tabacchi di Michele Lomuscio in via Alessandro Pierdominici 6, nel centro di Sant’Angelo Romano.

Il fortunato ha giocato 5 numeri ed ha azzeccato la combinazione vincente composta da 31, 7, 90 e 52, inanellando così – oltre alla quaterna – anche 4 terni e sei ambi.

Stando alle voci di paese, il vincitore potrebbe essere un sessantenne italiano natio di Sant’Angelo Romano che abita in Centro.

“E’ una grande soddisfazione aver reso felice un cliente – commenta Michele Lomuscio, 52enne di Montecelio, titolare del bar-tabacchi dal 1995 – Si tratta della prima vincita così alta. Alcuni anni fa uno scommettitore con un terno secco di 2 euro vinse poco più di 9 mila euro e pagò da bere a tutti i clienti del bar”.