GUIDONIA – Da discarica a parco, il sogno dei cittadini è realtà

Fino a sei anni fa era una discarica a cielo aperto di rifiuti. A bonificarla nel tempo hanno pensato i cittadini, gli stessi che si sono organizzati in una associazione no-profit e l’hanno manutenuta a proprie spese. Oggi il sogno dei residenti di Villalba di Guidonia di trasformare quell’ex discarica in un polmone verde al centro della città diventa realtà.

L’associazione “Azione Cittadina” si è infatti classificata prima nel bando della Regione Lazio per la concessione di finanziamenti pubblici finalizzati a riqualificare aree verdi. Il gruppo di cittadini coordinato da Cristian Diano e Lucia Ciaffi ha ottenuto un contributo di 24.747 euro e 14 centesimi per l’area verde di proprietà del comune di Guidonia Montecelio sita in via Kennedy a Villalba.

L’associazione è risultata prima classificata con 84 punti davanti ai Comuni di San Cesareo, Mentana, Montelanico, Segni, Trevignano Romano, Sant’Oreste, Grottaferrata e l’Università Agraria di Capena col progetto “Piantiamo una speranza oggi per scrivere insieme un futuro più verde domani”: progetto che prevede la lavorazione del terreno e la messa a dimora di alberi e piante.

“Volere è potere, insieme si può”, esordisce il presidente di “Azione Cittadina” Cristian Diano.

“Se penso da dove eravamo partiti, quasi non ci credo nemmeno io – spiega – Nel 2016 la prima raccomandata per richiedere l’affidamento di un’area che praticamente era una discarica a cielo aperto a ridosso di una scuola dell’infanzia. Oggi, dopo 6 anni di duro lavoro, si continuano a raccogliere i frutti di quanto seminato!

La nostra associazione no-profit, non solo sta continuando a mantenere in ottime condizioni l’area affidataci dall’Amministrazione Comunale, bensì, si è aggiudicata un importante finanziamento dalla Regione Lazio posizionandosi prima in classifica rispetto a tanti comuni più strutturati ed economicamente più avvantaggiati rispetto a noi (loro pagati – noi autotassati).

Villalba e più in generale tutta Guidonia Montecelio, a breve vanterà sicuramente un nuovo punto di aggregazione di cui essere fieri! Quello che promettiamo, è semplicemente continuare a fare quello che ormai facciamo da anni, prendercene cura con serietà, costanza e lungimiranza”.

“I miei più sentiti ringraziamenti – prosegue Diano – vanno in primis ai miei “sognatori” di percorso che, sono il fulcro e la forza motrice di tutto!

Ovviamente, ringraziamo anche la Soprintendenza e l’Amministrazione Comunale per la fiducia accordata e ovviamente Aurelio Valentini per aver seguito la parte tecnica di questa domanda di partecipazione, oltre che una persona straordinaria, un professionista esemplare!

Questa è l’ennesima riprova che il lavoro ripaga sempre. Dove non ci sono fondi, occorre avere lungimiranza e professionalità per trovare delle vie alternative! Azione Cittadina ha vinto!”.