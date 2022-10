Sale ancora il “rating” di Francesco Fenici in Carrera Cup Italia

Francesco Maria Fenici si esalta nella pioggia di Monza e nel quinto e penultimo round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia fa un altro balzo in avanti in campionato. Al volante della 911 GT3 Cup da 510 cavalli del team AB Racing – Centri Porsche di Roma, il pilota e testimonial delle riviste “Autosprint” e “Auto” ha vissuto un weekend competitivo e fin da gara 1 ha potuto attaccare le posizioni da podio della Michelin Cup.

Purtroppo, uno sfortuna contatto a pochi giri dal termine ha costretto Fenici, senza colpe nella circostanza, a fermarsi e concludere nono nelle retrovie. Sotto la pioggia iniziata a cadere domenica sull’Autodromo Nazionale, il pilota laziale della FF Motorsport ha quindi compiuto una piccola, grande impresa in gara 2, anche considerando la sua relativa esperienza sulla pista riconosciuta come Tempio della Velocità.

Sul bagnato Francesco non ha rinunciato a dare battaglia e tra sorpassi e derapate ha saputo rimontare fino al quinto posto di categoria, rimontando anche dieci posizioni nell’assoluta. Una prestazione che fa ulteriormente salire le sue quotazioni in uno dei campionati più competitivi in assoluto e che in Michelin Cup gli permette di guadagnare un ulteriore posizione in classifica generale, dove dopo gli ultimi exploit, compresa la prima vittoria stagionale a Vallelunga nel precedente appuntamento, ora occupa la quarta posizione e dà appuntamento al Mugello per il gran finale nel weekend del 23 ottobre.

Fenici dichiara dopo Monza: “La mia seconda volta a Monza! Un luogo speciale. Alla fine come lo scorso anno la pioggia è stata di nuovo protagonista. Non ho disputato delle qualifiche entusiasmanti, anche se avevo un tempo ideale di 4 decimi migliore, ma in gara 1 sull’asciutto mi stavo giocando il podio e siamo stati davvero sfortunati nella circostanza del testacoda di Randazzo. I danni riportati non ci hanno consentito di proseguire, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro e in gara 2 sul bagnato mi sono divertito a guidare e ho rimontato senza neppure dover prendere troppi rischi. E ora vediamo se il Mugello potrà riservarci qualche ulteriore sorpresa in questa volata finale di campionato”.

Calendario Carrera Cup Italia 2022: 8/5 Imola; 5/6 Misano; 17/7 Mugello; 18/9 Vallelunga; 9/10 Monza; 23/10 Mugello.