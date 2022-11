Giorgia Meloni al G20 di Bali con la figlia. “Faccio la mamma come voglio”

Tra i primi particolari che si sono notati al G20 l’incontro dei leader mondiali a Bali, molto impegnativo per guerra e allarmi dall’Ucraina, è stato che Giorgia Meloni non solo era l’unica presidente del consiglio donna al tavolo ma anche l’unica ad aver portato la figlia, la piccola Ginevra, 6 anni.

La rete si è scatenata: ha fatto bene o no?

A rispondere ci ha pensato Meloni in persona, con un post su Facebook: “Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni.

La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza”.