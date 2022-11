Incidente mortale sul GRA, muore il conducete di un autoarticolato

Incidente mortale la notte scorsa sul GRA. Alle ore 4 i vigili del fuoco del comando di via Genova sono intervenuti al km 39.900 per l’incidente stradale di un autoarticolato. Una volta sul posto ai pompieri non è rimasto che estrarre il corpo del conducente. L’uomo, infatti, probabilmente morto sul colpo, era rimasto intrappolato nelle lamiere. Non risultano al momento altri mezzi coinvolti.

Per le operazioni è stato necessario l’intervento anche di squadre dotate di auto gru e carro fiamma.

Per qualche ora la viabilità è stata modificata: in esterna, uscita obbligatoria Tor Bella Monaca per chi transitava in complanare e aperta solo la corsia di sorpasso per chi transitava sul centrale. In carreggiata interna chiuso lo svincolo per Tor Bella Monaca.