GUIDONIA – “Sport in cava”, giornata dedicata agli atleti disabili

Un momento di confronto tra le imprese, le associazioni, i ragazzi diversamente abili e le famiglie.

E’ in sintesi “Sedymenta – Sport in Cava”, la giornata tenutasi oggi, domenica 18 dicembre, presso la sede della “Società del Travertino Romano”, l’azienda del settore estrattivo di Guidonia Montecelio.

Si tratta di una manifestazione organizzata dal “Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano” e dedicata all’inclusività degli atleti disabili delle associazioni “Anco Marzio” di Guidonia e “Camminando con Stefano” di Castel Madama.

Il patto stretto tra il CVTR e le associazioni ha un duplice obiettivo: aprire le cave alla società civile per dare visibilità alle attività svolte negli stabilimenti e sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sul tema della disabilità in relazione allo sport.

Per questo ad aprile 2023 i ragazzi saranno protagonisti di esibizioni sportive proprio all’interno dei siti estrattivi.

“Vogliamo fare delle cave luoghi di vetro aperti ai cittadini”, ha detto l’imprenditrice Elisabetta Di Maddalena che ha presentato la manifestazione aperta da una performance del cantautore sassofonista jazz “Giammy Sax”.

All’evento ha preso parte anche il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

“La città è in ripresa – ha spiegato il primo cittadino – C’è voglia di stare insieme e in questi giorni di festa Comune e privati hanno organizzati tantissimi eventi.

Un plauso alle associazioni sportive “Anco Marzio” e “Camminando con Stefano” per il loro impegno verso persone in difficoltà alle quali permettono di fare un passo in avanti nella vita: siamo qui a sostenerle col cuore in occasione del Natale, che è la festa più bella dell’anno, a far sentire loro la vicinanza di Guidonia Montecelio che è la città più bella d’Italia”.

Obiettivo della manifestazione è raccontare e divulgare le storie dei ragazzi disabili e supportarli con strumenti che possano facilitarli nella quotidianità.

Un fine spiegato da Roberto Pomponii, maestro di judo e presidente dell’associazione “Anco Marzio” che da anni – insieme al maestro Francesco Del Core – tiene un corso gratuito di arte marziale dedicato agli atleti disabili ai quali l’azienda “Eurofer Srl” di Roma fornisce gratuitamente il kit sportivo per gli allenamenti.

“Operiamo da oltre 30 anni sul territorio – ha commentato Pomponii – I disabili sono persone fantastiche, speciali, con qualcosa in più di noi normodotati: chiedono sorrisi e abbracci, ma riescono a trasmetterci qualcosa di grande e di forte.

Nonostante le difficoltà motorie riescono a portare avanti le attività sportive e a raggiungere traguardi giorno dopo giorno.

Sono orgoglioso che le aziende estrattive siano al fianco dei nostri ragazzi e dei loro genitori”.

“Grazie allo sport le mie figlie hanno fatto progressi mai visti prima”, ha spiegato Alberta, mamma di Giordana e Sara, due atlete disabili che partecipano al corso gratuito di judo della “Anco Marzio”.

“Lo sport – ha aggiunto mamma Alberta – unisce i nostri figli e rende felici noi genitori. Ringrazio a nome di tutte le mamme e i papà il settore estrattivo per la grande opportunità concessa ai nostri ragazzi”.

“Amo questi ragazzi, mi trasmettono emozioni che non avevo mai provato”, ha commentato Diego Onofri, presidente dell’associazione “Camminando con Stefano” di Castel Madama, impegnata nella lotta contro il bullismo e in escursioni in montagna coi diversamente abili.

“La semplicità e l’innocenza di questi ragazzi mi riporta ad un mondo dimenticato”, è stato l’intervento di Filippo Lippiello, presidente del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano, il Consorzio che rappresenta le imprese del settore estrattivo.

“Tra i ragazzi – ha proseguito Lippiello – vedo soltanto fratellanza, amicizia, abbracci. Mai competizione. Perciò questa collaborazione tra il CVTR e le associazioni riempie più noi che loro”.

Nelle scorse settimane gli atleti delle due associazioni hanno lavorato a mano piccole lastre di travertino che oggi sono state messe in vendita e il ricavato verrà devoluto per finanziare le attività sportive delle Onlus.

Al termine dell’iniziativa Jacopo, un ragazzo disabile della “Anco Marzio”, ha ricevuto un buono per l’acquisto di un sistema di spinta elettrico per la sua carrozzina manuale da parte delle aziende “Str”, “G. Poggi”, “Fratelli Pacifici”, “Degemar” e “Caucci-Angelo Di Marco”.

“Per me è una bellissima giornata – ha detto entusiasta Jacopo – ringrazio tutti uno per uno, dalle associazioni alle cave, che sono uno strumento utile per il territorio”.

“Per noi sarà un Natale speciale – ha concluso Fabiana, la mamma di Jacopo – questo motorino sarà fondamentale per l’autonomia di mio figlio. Grazie, è meraviglioso sapere che ci siete”.