MENTANA – Moda, la stilista Claudia D’Andrea vince il premio “Roma Young Talents”

E’ il Contest dedicato a designer e imprenditori del mondo della moda. Un concorso ideato ed organizzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) di Roma assieme ad Altaroma, Daydream Studio e Camera di Commercio Roma per promuovere talenti emergenti con visione progettuale e capacità realizzativa sui quali investire.

Così mercoledì primo febbraio la stilista di Mentana Claudia D’Andrea, giovane titolare dell’omonimo Atelier per abiti Haute couture da sposa, cerimonia e sera, è risultata vincitrice della seconda edizione del premio “Roma Young Talents” per la categoria Imprenditoria femminile.

Il concorso, iniziato nello scorso mese di ottobre 2022, ha visto la partecipazione di oltre 100 concorrenti e, dopo la prima fase della selezione, sono stati individuati 15 finalisti che si sono misurati presentando le loro creazioni.

La 32enne designer di Mentana ha presentato per il concorso sei modelli esclusivi di abiti da sposa realizzati artigianalmente, decorati a mano e rigorosamente made in Italy, affermandosi tra gli stilisti più meritevoli presenti sul territorio dell’area metropolitana della Capitale.

I modelli di Claudia D’Andrea hanno convinto la giuria a premiarla con la seguente motivazione: “Dotata, nonostante la giovane età, di grandi capacità creative e sartoriali unite ad una potente visione imprenditoriale in grado di tramutare il sogno di tante spose in realtà”.

La serata di premiazione del Contest “Roma Young Talents 2023” si è tenuta nell’hub culturale del “Monk” di Roma nell’ambito del ricco calendario di eventi di “Altaroma”, la fashion week svoltasi nella Capitale, con grande partecipazione di giornalisti, designer e buyer nazionali ed internazionali, relativamente al mondo della moda, oltre a varie personalità, tra cui l’Assessore a Moda, Grandi eventi, Turismo e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

Nel corso della premiazione è stato proiettato in prima assoluta, dapprima un compendio dei Fashion Film e gli shooting realizzati da Daydream Studio per i 15 progetti finalisti, per poi passare, dopo aver svelato i nomi dei vincitori del Contest per ogni categoria in concorso, alla proiezione integrale dei servizi girati per i designer risultati vincitori.

La presidente del CNA di Roma, Maria Fermanelli, intervenuta nel corso dell’evento, ha fatto rilevare come il contest “Roma Young Talents” contribuisca a creare un ecosistema in grado di far crescere il brand “Roma” fatto di designer, di imprese, di scuole ed accademie di moda, di stampa, di istituzioni in grado di riuscire a promuovere il connubio imprescindibile tra Fashion, cultura, musica ed intrattenimento per rendere evidente quanto la moda possa e debba permeare tutta la Capitale.