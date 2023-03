Festa del papà, Vendola: “San Giuseppe non era il padre biologico” (VIDEO)

Tutti per la festa del papà, ognuno però con la sua interpretazione. La ricorrenza di San Giuseppe diventa lo spunto per la politica italiana per polemizzare, più o meno esplicitamente, sulla procreazione delle coppie omosessuali.

Nichi Vendola, ex leader di Sinistra, Ecologia e Libertà, con il compagno padre di un bambino tramite maternità surrogata, ha affrontato l’argomento con un video per spegnere le polemica finendo per incendiarle.

“Nessuno tocchi la Festa del Papà – spiega Vendola – Oggi 19 marzo è la festa del papà usata anche quest’occasione per fare polemica contro le famiglie arcobaleno, per dire che ci sono dei papà di serie A e dei papà di serie B. È curioso ricordare che oggi è San Giuseppe, che è il simbolo, è l’icona della paternità.

Peccato che San Giuseppe non fosse il papà biologico di suo figlio, fosse un papà sociale, un papà d’anima, un papà spirituale. Io non so se San Giuseppe è tra i riferimenti del cristianesimo esibito della destra, vedendo le polemiche attuali direi che è più Erode un riferimento per questa destra“.

Giorgia Meloni, da parte sua, pubblica sul suo account Facebook una foto di lei contempla un ritratto con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra . Sotto alla foto il commento: “Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete – conclude la presidente del consiglio – una ricchezza insostituibile“.