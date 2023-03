GUIDONIA – Guanti e ramazze, arrivano i volontari di Retake a pulire le vie

Sono pronti a rimboccarsi le maniche di nuovo, armati di ramazze ma soprattutto guanti, pinze, sacchi, e tutti gli strumenti per ripristinare il decoro e la pulizia di vie e aree della città. I volontari di Retake Guidonia in collaborazione con Plastic Free e il Comitato di Quartiere Insieme per Colle Fiorito, hanno organizzato per sabato 1 aprile 2023 un evento dedicato alla pulizia delle strade della circoscrizione.

Al motto di Let’s go clean the city, chiamano a raccolta tutti i cittadini con appuntamento in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa alle ore 10, muniti di “guanti e un sorriso” come scrivono nella locandina dell’evento che fa parte dei numerosi eventi di Clean-Up e di riqualificazione delle aree verdi e dei parchi che l’associazione – nata nel marzo 2021 per l’educazione alla cittadinanza attiva – organizza mirando alla valorizzazione del patrimonio ambientale e coinvolgendo quante più persone possibili per il contrasto al degrado nell’ottica di una città sempre più pulita e green.

Per partecipare all’evento si può iscriversi tramite app su https://www.retake.org/app-retake/