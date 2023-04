TIVOLI – Lunedì la riapertura di via della Missione. La promessa dal Comune

A seguito dei colloqui con la ditta incaricata da Acea per il ripristino di via della Missione, si comunica che lunedì 17 aprile la strada sarà riaperta al transito. A renderlo noto il sindaco Giuseppe Proietti sul suo profilo social.

Sulla stessa via si è in attesa di alcune componenti in travertino per il completamento della pavimentazione bianca, pertanto si procederà nei prossimi giorni all’eventuale chiusura di poche ore del tratto per completare il ripristino, precisa ancora.

Gli interventi programmati di ripristino della pavimentazione su piazza dell’Annunziata, invece, sono ancora in corso.

“Si avvia alla chiusura un intervento importante per una problematica fognaria di non semplice risoluzione – afferma la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe -. Significativo l’intervento sulla rete e altrettanto rilevante il ripristino dell’intero selciato della pavimentazione per l’intera sezione stradale.

Si ringraziano Acea e le imprese incaricate per la costante e fattiva collaborazione e la cittadinanza che ha subito il disagio dettato dalla inevitabile chiusura. Si chiede ancora un po’ di pazienza per gli interventi di ripristino della pavimentazione su piazza della Annunziata che sono ancora in corso“.

I lavori partiti il 23 febbraio si sarebbero dovuti chiudere il 23 marzo (LEGGI QUI).