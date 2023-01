TIVOLI – Partono i lavori di Acea, via della Missione chiusa per un mese

Il Comune di Tivoli ha comunicato che a causa di interventi urgenti di Acea Ato2 sulla rete fognaria, dal 23 gennaio al 23 marzo 2023 (e comunque fino al termine dei lavori) viene modificata la viabilità in via della Missione, a Tivoli, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza dell’Annunziata e via del Collegio.

L’intervento non è procrastinabile nel tempo in quanto le perdite d’acqua dalla condotta fognaria, interessata da crolli, causano rilevanti allagamenti all’interno delle abitazioni e potrebbero determinare problemi di staticità agli edifici adiacenti.

Considerato che via della Missione è l’unica via di uscita dal quartiere medievale e che la conformazione non permette il transito a tutte le categorie di veicoli riporta una nta del Comune – si rende necessario limitare al massimo il transito veicolare nell’intera area con estensione della fascia oraria della zona a traffico limitato.

I rilevamenti elettronici attivi 24 ore

Il rilevamento elettronico degli accessi in ZTL 1 “Centro Storico Medioevale” – Varco 1 (Piazza Massimo, altezza civico 7), Varco 2 (Via del Colle) e Varco 3 (Via dei Sosii, altezza civico 30) , resterà pertanto attivo h 24. Per quanto riguarda gli autocarri, restano invariati gli orari di accesso in ZTL, per effettuare le operazioni di carico e scarico, secondo le limitazioni specificate nell’ordinanza.

Il passaggio per i pedoni sarà garantito

Il transito dei pedoni sarà garantito in totale sicurezza durante tutte le fasi operative del cantiere, su corrispondenti tratti di corridoio pedonale protetto, con cartelli indicanti il percorso alternativo. Si fa presente che sarà sempre garantito il transito agli eventuali mezzi di soccorso e/o polizia in servizio di emergenza.

PARTENZA DAL GIORNO 23/01/2023 AL 23/03/2023 (e comunque fino al termine dei lavori), modifica temporanea della regolamentazione della disciplina del traffico nelle sottoindicate vie:

VIA DELLA MISSIONE (dall’intersezione con p.za dell’Annunziata fino all’intersezione con via del Collegio):

DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli, eccetto i veicoli e mezzi d’opera della ditta incaricata dei lavori

VICOLO DEI FERRI (tratto compreso tra via Mauro Macera e via del Duomo)

INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA

VICOLO DEI FERRI (altezza intersezione con via dei Selci)

OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA per tutti i veicoli eccetto i possessori di garage e mezzi di soccorso

VICOLO DELLA VIOLA (intero tratto)

DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli eccetto i possessori di garage e mezzi di soccorso

VIA DEI SELCI (tratto compreso tra vicolo dei Ferri e p.za dei Selci)

INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA

DIVIETO DI FERMATA SU AMBO I LATI

P.ZA DEI SELCI

DIREZIONI CONSENTITE:

DIRITTO IN DIREZIONE P.ZA TEMPIO D’ERCOLE

A SINISTRA IN DIREZIONE P.ZA COLONNA

A DESTRA IN DIREZIONE VIA DEL DUOMO

VIA DEL DUOMO (tratto compreso tra p.za dei selci e via del Governo)

INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA

VIA DEL DUOMO (all’intersezione con via del Governo)

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA

VIA DEL COLLE (intersezione con via dell’Arco del Macello) PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA SAN VALERIO

OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI CON SAGOMA SUPERIORE A METRI 5 DI LUNGHEZZA

VIA DEL COLLE (intersezione con via dell’Arco del Macello) PER I VEICOLI PROVENIENTI DA STRADA ORTI

OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI CON SAGOMA SUPERIORE A METRI 5 DI LUNGHEZZA

STRADA ORTI (intersezione con Strada Acquoria)

DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI GLI AUTOCARRI CON SAGOMA SUPERIORE A METRI 5 DI LUNGHEZZA