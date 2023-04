Gerano e Pisoniano senz’acqua mercoledì: arrivano le autobotti

L’Acea comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, mercoledì 26 aprile dalle ore 9 alle 17 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nei Comuni di Gerano e Pisoniano.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Gerano: via Caccioni, via Subiaco, via Dante Alighieri, via delle Fontanelle, Piazza degli Eroi, via Borgo Sopra gli Orti, via delle Fratte, via Vittozzi, via Ara di Marzio, via della Torre, via Cesarovo, via della Jumara, via Pie le Strette, via del Colle Vecchio, via Varichemola, via Fontana di Ciocio, via della Mentorella, via della Folcara, Strada Provinciale 50, vie limitrofe.

Comune di Pisoniano: Strada Empolitana all’Istituto Comprensivo Pisoniano, vie limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile a Gerano in piazzale Repubblica vicino alla scuola dell’Infanzia e a Pisoniano sulla Strada Empolitana all’altezza dell’Istituto Comprensivo.

Per i casi di effettiva necessità l’Acea potrà predisporrà un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.