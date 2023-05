VILLALBA – Mago Mario, lo spettacolo va in scena in chiesa

Piove? Nessuna preoccupazione per mamme e bambini. Il Mago Mario non teme la pioggia. Come? Il suo spettacolo, previsto in un primo momento in piazza, ha trovato riparo in chiesa. Dalle 15.30 alle 17 di oggi, domenica 14 maggio, quindi lo spazio alla magia e agli scherzetti è assicurato. Il super Mago Mario Saltarelli si esibirà nel teatro della Parrocchia di Santa Maria del Popolo a Villalba.

Don Dario che ha supportato fin da subito proposta dall’associazione Azione Cittadina e dal Comitato Genitori A. Manzi di Villalba si è reso disponibile all’accoglienza.

“Non mancate, noi abbiamo veramente fatto il possibile per regalare un po’ di sorrisi ai nostri bambini! D’altronde, quale miglior regalo per una mamma se non vedere il proprio cucciolo felice?”, ricordano gli organizzatori. L’ingresso è gratuito.