TIVOLI e SANT’ANGELO – Rubinetti a secco domani: ecco le zone interessate

L’Acea Ato2 ha comunicato che domani, martedì 23 maggio, in una vasta zona di Sant’Angelo Romano e in alcune strade di Tivoli potrebbe mancare l’acqua.

Per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica abbassamenti di pressioni con possibile mancanza d’acqua potrebbero registrarsi dalle 9:00 alle ore 18:00 nel Comune di Sant’Angelo Romano, in particolare nelle seguenti vie:

via G. Pascoli, via Grazia Deledda, via Piedimonte, via A. Manzoni, via G. Leopardi, via San Paolo, via Palombarese, via Pirandello, via delle Pozzera, via L. da Vinci, via Catania, via Bologna, via Collelungo, via Ripelle, via del Quarticciolo, via Genziana, via di Montardone, via Guttuso, via Caravaggio, via Martinozzi, località Andreuzza, via degli Oleandri, via dei Tre Pini, via Principe Ludovico Potenziani e zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso: via Palombarese angolo via Leopardi (Fontanile).

A Rocca Bruna

A Tivoli nella stessa fascia oraria rischio rubinetti a secco in via Maremmana Inferiore, via Rocca Brunae zone limitrofe.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.