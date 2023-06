GUIDONIA – “Fuori da casa mia”, e il proprietario stacca l’acqua prima della scadenza

Il termine ultimo per lasciare l’appartamento era quello di venerdì 30 giugno. Ma da una settimana il padrone di casa ha disdetto la fornitura dell’acqua, costringendo l’inquilino a lavarsi alla fontanella pubblica.

Carmelo Genovese, 65 anni, invalido di Villalba di Guidonia

E’ la storia di Carmelo Genovese, 65 anni, invalido al 67%, rimasto solo dopo la scomparsa della compagna il 14 giugno 2022. Solo, insieme ai loro tre cani: Orsetto, un meticcio di 12 anni, Rex, un maremmano di 7 anni, e Marilù, una pinscher di tre anni donatagli dalla compianta convivente per il suo compleanno.

Per dodici anni la coppia aveva abitato nell’appartamento di proprietà della donna in via Sardegna, a Villalba, quartiere di Guidonia Montecelio: lei artigiana, lui autotrasportatore alle cave di travertino. Una vita dignitosa e serena, almeno fino a due anni fa, quando un’ernia del disco e lo schiacciamento di alcune vertebre hanno ridotto Carmelo su una sedia a rotelle e un male incurabile gli ha strappato l’amore della compagna.

Rex, il maremmano che Carmelo Genovese vuole dare in adozione

Da ventiquattro mesi a questa parte l’uomo sta assistendo alla disgregazione di quella che era la sua nuova famiglia.

Sì, perché l’unico erede della sua compagna vuole prendere possesso – come in suo diritto – dell’appartamento della donna in cui Carmelo risiede ed è rimasto ad abitare. Per questo il 29 maggio il legale dell’attuale padrone di casa ha intimato all’invalido di lasciare libero l’immobile entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Se non fosse che il 12 giugno, due settimane prima del termine, si è ritrovato senza un bene di prima necessità come l’acqua, col sigillo al contatore intestato alla compagna, e Carmelo ha denunciato l’erede della donna presso la Tenenza dei carabinieri di Guidonia.

“Nel pomeriggio di lunedì 12 giugno sono tornato a casa a Villalba, dopo aver trascorso tre giorni a Carsoli per il matrimonio di mio figlio, e ho trovato la sorpresa”, spiega Carmelo Genovese, originario di Palermo, arrivato a Guidonia all’età di trent’anni, padre di due ragazzi e di una ragazza nati nel primo matrimonio.

“E’ stata una cattiveria gratuita – sottolinea l’uomo – per questo ho deciso di rendere pubblica la mia storia: non me lo meritavo”.

Il dramma di Carmelo è quello di un uomo costretto a lavarsi alla fontanella pubblica e a tirare avanti con l’aiuto di pochi amici che acquistano panini per lui, il cibo per i suoi tre cani e soprattutto lo riforniscono dell’acqua che non ha più.

Carmelo Genovese col suo amato Rex

“Deambulo a fatica col bastone e non posso lavorare – spiega il 65enne – per la pensione sociale devo attendere altri due anni, come se non bastasse a novembre 2022 l’Inps mi ha sospeso il Reddito di Cittadinanza.

Come posso campare così? Come posso accudire i miei cani?”.

Domande alle quali Carmelo ha già dato una risposta: dare in adozione il meticcio Orsetto e il maremmano Rex, tenendo con sé la pinscher Marilù, anche in ricordo della compagna scomparsa.

“Nella vita mi sono sempre arrangiato – racconta Carmelo – ma oggi non sono nelle condizioni di fare nulla.

Non avrei mai voluto, ma non so come mantenere i miei cani.

Mio figlio mi ha proposto di trasferirmi da lui a Carsoli, ma mi sento di peso: ha una moglie e dei bambini, e non ho un centesimo con cui contribuire al bilancio familiare.

E soprattutto abita in un appartamento all’interno di un condominio, non avrebbe spazio anche per i miei Orsetto e Rex: non voglio che finiscano in canile, spero che una famiglia amorevole li accolga”.