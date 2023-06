MONTEROTONDO – Al via i lavori di riqualificazione del Parco Arcobaleno (ex Onmi)

Il Parco Arcobaleno sarà a breve interessato da una serie di opere di ristrutturazione e rifacimento. Dopo anni di degrado in cui il l’area è stata pressoché abbandonata a se stessa, il grido di allarme della cittadinanza è stato finalmente ascoltato. Come fa sapere l’amministrazione comunale tramite apposito comunicato stampa, i lavori saranno “finanziati con un mutuo concesso da Cassa Depositi e Prestiti e con residui passivi di bilancio relativi all’annualità 2021. I lavori prenderanno il via entro la fine di giugno, avranno una durata stimata in circa quattro mesi e non comporteranno la chiusura totale del parco ma solo l’interdizione delle aree di volta in volta interessate. I lavori prevedono, tra l’altro, la ristrutturazione totale del campo di basket, che sarà dedicato alla memoria del cestista dell’NBA Kobe Bryant scomparso tragicamente nel 2020”.

Ma gli interventi non finiscono qui. Il progetto comprende la ristrutturazione di tutte le aree del parco: “le aree attrezzate a verde e la pista ciclabile per bambini saranno interessate dal rifacimento delle pavimentazioni, inoltre saranno realizzate nuove aree funzionali dedicate al relax con l’installazione di gazebi e panche pic-nic in legno. L’area a monte della struttura del centro anziani sarà resa nuovamente e completamente fruibile come area collinare di passeggio, anche attraverso la rimozione dei vecchi attrezzi ormai fatiscenti. L’area giochi per bambini sarà infine resa molto più “smart” e accessibile, innanzitutto con l’abbattimento della barriera architettonica rappresentata dal cordolo in cemento presente oggi, i giochi saranno sostituiti con altri più integrati, coinvolgenti ed inclusivi, come l’arrampicata collinare e l’altalena inclusiva”.

Il commento del sindaco Varone e del vicesindaco Bronzino

L’intervento complessivo sarà presentato prossimamente, nel corso di una assemblea pubblica presso il parco stesso. “Questo è un momento molto atteso e frutto di un lavoro lungo, per cui ringrazio gli uffici Lavori pubblici per l’impegno” ha dichiarato la Bronzino. “Siamo partiti dalla necessità stringente della sistemazione dei giochi ormai non più adeguati da tempo, per arrivare poi, durante le riflessioni progettuali, a ragionare su un intervento più esteso e coerente”. A riguardo si è espresso anche il primo cittadino Riccardo Varone: “La riqualificazione dei parchi cittadini è un punto qualificante del programma di governo e sono particolarmente lieto di salutare l’avvio di questo importantissimo intervento nel polmone verde più esteso del centro città. Tra qualche mese riconsegneremo alla città un parco Arcobaleno più sicuro e bello, dotato di strutture sportive nuove e polifunzionali, di giochi inclusivi, di spazi ideali per la socializzazione e la fruizione culturale. Sono inoltre lieto di anticipare un’altra notizia: a giorni annunceremo anche il prossimo avvio dei lavori nel giardino “Peppino Impastato” della Passeggiata, ispirato agli stessi criteri di riqualificazione, messa in sicurezza e valorizzazione”.

