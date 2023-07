CAPENA – Lavori alla rete idrica in centro città

Nella giornata di domani, martedì 1 agosto, Acea Ato 2 realizzerà dei lavori sulla rete idrica di buona parte del centro cittadino. Il comune ha fatto sapere che al fine di consentire la riuscita degli interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico. Le interruzioni (o i cali di pressione) dureranno approssimativamente dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Le strade e le aree che saranno interessate dagli interventi sono le seguenti: via Morlupo, Via Mascagni, Via Rossini, Via Puccini, strada provinciale 17A, Via Verdi, Piazza della Libertà, Via Gramsci, Via San Luca, Via Don Minzoni, Via Piave, Via San Sebastiano, Via Madonna Due Ponti, Via di Valle verde, Via Fornello, Via Paluzzi, Via Provignano, SP 11 B, Via del Mattatoio. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alla citate.

Per limitare i disagi cittadini è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento presso Piazza 2 Agosto. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335.