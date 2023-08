Con ferragosto alle spalle la festa continua: ecco cosa fare nel week end

Dopo il Ferragosto ormai alle spalle, per chi voglia ancora godersi dei momenti di spensieratezza estiva prima dell’arrivo di settembre, non resta altro che scegliere tra uno degli eventi proposti dai comuni del nostro territorio.

San Polo dei Cavalieri “Il Borgo in Festa”

San Polo dei Cavalieri, sabato 19 agosto, propone “Il Borgo in Festa”: si inizia alle 18 con un intrattenimento musicale itinerante a cura della CiacciaBanda StreetBand, alle 19:30 segue l’apertura degli stand enogastronomici, per poi proseguire con intrattenimento musicale durante le degustazioni e, a concludere la serata, Dj-set presso “Le Casacce”.

La degustazione, in base alla pietanza, offre diverse location: piazza del Gelo per i primi piatti, come maccheroni “ruspigna, sasicchia e pecorino”, piatto tipico locale, ma anche penne all’arrabbiata; i secondi presso La Sala, con arrosticini e salsicce; per i panini a Le Casacce e, per i dolci, presso piazza Padella.

Il 20, invece, presso piazza G. Marconi, alle 19:30 verranno aperti gli stand gastronomici, a cui seguirà l’esibizione dei L’Urlo di Sugar Tribute Band Zucchero Fornaciari.

A Vivaro Romano Sagra del Cinghiale

Vivaro Romano continua con gli appuntamenti di “Estate 2023”: sabato 19 agosto torna la Sagra del Cinghiale, a partire dalle ore 20, a cura della Pro Loco del paese e del Comitato Festeggiamenti Patronali.

A Guadagnolo, sabato 19 agosto è previsto lo spettacolo serale con “la signora Gilda” e musica dal vivo.

Mentre domenica 20 si continua con la tradizionale inchinata, accompagnata dagli sbandieratori e musici di Castel Madama.

Cerreto propone altri appuntamenti per la manifestazione estiva “rEstate a Cerreto”: sabato 19 dalle 19:30, sarà possibile partecipare alla passeggiata gastronomica “Vicolo e Sapori XI”, mentre il 20, alle 21 è prevista una serata a base di musica.

A Ciciliano torna la Panarda

Ciciliano torna con la 17° edizione della Panarda, rievocazione storica in costume, il 18 e 19 agosto a partire dalle 17.

Oltre al corteo storico, è prevista l’esibizione degli sbandieratori e musici di Ciciliano, cena medievale con spettacoli con fuoco, menestrelli e saltimbanchi, giullari, degustazione di piatti tipici e tanto altro.

La rievocazione storica riguarda un fatto realmente accaduto del 1581: il vescovo di allora, visto il banchetto pubblico, chiamato La Panarda e organizzato dai cittadini, decise di proibirlo. Di tutta risposta, i cittadini continuarono ad organizzarlo per altri 5 secoli.

Subiaco propone la manifestazione “Rajche, radici in comune” il 19 e 20 agosto: un evento in cui musica, enogastronomia e tradizioni si incontreranno, accompagnati da balli tipici come il ballo della pantasema, saltarello e tanto altro, in una cornice suggestiva come quella del borgo.

A Rocca Priora la Sagra dell’Agnello

A Colle di Fuori di Rocca Priora, doppio appuntamento per la 50° edizione della Sagra dell’Agnello: dal 18 al 20 e dal 25 al 27 agosto, presso il Parco Regionale dei Castelli Romani.

L’appuntamento è per cena, mentre la domenica anche a pranzo, con la possibilità di degustare primi piatti, secondi piatti, contorni e panini, con la presenza del menù per bambini.

Ovviamente a farla da padrone sarà l’agnello, che sarà accompagnato da vini dei Castelli Romani e da spettacoli musicali dal vivo: il 18 è prevista l’esibizione di Mirco e l’Ottava Nota; il 19 I Figli delle Stelle e il 20 Demetrio Cozzupoli.

A Scandriglia la Sagra delle Sagne

Scandriglia festeggia la 37° e 38° edizione della Sagra delle Sagne, il 19 e 20 agosto 2023: è prevista una degustazione di piatti tipici locali, accompagnati da spettacoli musicali danzanti con Matteo Tortora e Luca Sebastiani.

Le sagne sono il piatto protagonista della sagra, una pasta all’uovo fatta a mano, che sarà possibile degustare insieme ad altre prelibatezze locali, il tutto accompagnato anche da mercatini dell’artigianato, intrattenimento per bambini e l’immancabile premiazione dei Rioni.

A Serrone la Sagra del Cesanese

Serrone presenta la 65° edizione della storica sagra del Cesanese, dal 17 al 20 agosto 2023: il re indiscusso della serata sarà il celebre vino rosso D.O.C.G. accompagnato da un percorso enogastronomico di piatti tipici, tanta musica e divertimento, come la gara delle botti da 500 litri da spingere prevista dal Palio delle Botti.