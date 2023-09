Quattro giorni di festeggiamenti tra gastronomia, birra, musica e talent show in onore del Santissimo Salvatore.

Così da giovedì 7 a domenica 10 settembre nel parcheggio di via Leonina a Villa Adriana si tiene la tradizionale festa patronale. Nell’ambito della manifestazione è stato organizzato anche il primo torneo di calcio per la Festa di Villa Adriana che impegnerà ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni dalle 17,30 alle 20 nelle giornate di lunedì 4, martedì 5, e oggi, mercoledì 6 settembre.

La festa patronale inizia giovedì pomeriggio 7 settembre alle ore 18 con l’apertura degli stand gastronomici di Street Food e Birra alla spina. Segue alle 19 la celebrazione eucaristica.

Alle 20,30 si esibiranno gli artisti della Vocal Coach Johanna Pezone, direttrice e talent scout della “Cuore in Musica Academy”.

A partire dalle 21,30 la serata sarà animata dal Dj Set con Andrea Salvatori e da “Gli altri siamo noi”, Tribute Band di Umberto Tozzi.

Venerdì 8, in occasione della Natività di Maria, alle 8,30 sarà celebrata la Preghiera di Lodi e alle 12 la Preghiera dell’Ora Media. Alle 18 l’apertura degli stand gastronomici di Street Food e Birra alla spina.

Alle 18,30 i fedeli si raccoglieranno per la Preghiera del Vespro e la Benedizione e a seguire la Celebrazione eucaristica.

Alle 20,30 sul palco si alterneranno ancora gli artisti della Vocal Coach Johanna Pezone, direttrice e talent scout della “Cuore in Musica Academy”.

Alle 21,30 spazio a “Top of the Pops” con la musica dei mitici anni 60, 70, 80 e 90 a cura di Catia Rea.

Sabato 9, in occasione della Vigilia della Solennità, alle ore 18 si terrà la Solenne celebrazione eucaristica, a seguire Processione e Inchinata.

Alle 17 spazio ai bambini con intrattenimento e giochi a cura degli animatori del Centro culturale Vincenzo Pacifici. Alle 18 aprono gli stand gastronomici di Street Food e Birra alla spina e alle 18,30 si esibisce la Scuola di Danza “Manolo Academy”.

Alle 19,30 la presentazione della “Asd Villa Adriana Calcio” in occasione della stagione 2022-2023.

Alle 20,30 terranno banco ancora una volta gli artisti della Vocal Coach Johanna Pezone, direttrice e talent scout della “Cuore in Musica Academy”.

Sul palco anche “Oggi sono io”, cover di Alex Britti.

Alle 21,30 si balla in pista fino a tardi col Dj Renè e col mitico Mario Fargetta, special guest della Festa di Villa Adriana.

Domenica 10 settembre, in occasione della Solennità di Gesù Salvatore, alle 8,30 si terrà la celebrazione eucaristica. Alle 10,30 spazio ai più piccoli con Helen Doron English Tivoli e la “English Breakfast”, traduzioni, demo, giochi e attività gratuite in inglese per bambini dai tre mesi di età in su.

Alle 11,30 i fedeli si raccoglieranno per la solenne Celebrazione Eucaristica e a seguire la Processione e Inchinata.

Nel pomeriggio spazio allo sport. Alle 16,30 si terrà il torneo di basket organizzato dal Centro Sportivo Vincenzo Pacifici, mentre alle 17 i bambini sogneranno con lo spettacolo di magia del “Mago Paolo”.

Alle 18 via alla gastronomia con Street Food e Birra alla spina e all’esibizione della “Next Dance Studio Ssd” del maestro Marco Gabrielli.

Dopo la messa delle ore 18, a tenere banco saranno ancora gli artisti della Vocal Coach Johanna Pezone, direttrice e talent scout della “Cuore in Musica Academy”.

Alle 21,30 lo show di “Daniele Si Nasce”, cover ufficiale di Renato Zero.

Gran finale alle 23,45 con lo spettacolo pirotecnico della ditta “Pirotecnica 2R”.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, in previsione della numerosa partecipazione della popolazione, e per garantire un regolare, sereno e ordinato svolgimento dei festeggiamenti, è prevista la temporanea modifica dell’attuale regolamentazione stradale nelle seguenti zone:

AREA PARCHEGGIO (fronte Scuola elementare Madre Teresa di Calcutta):

divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, dalle ore 08:00 di giovedì 7 settembre alle ore 14:00 di lunedì 11 settembre, eccetto i mezzi autorizzati, muniti di permesso rilasciato dal Comitato Festeggiamenti “Villa Adriana”, che dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza (per permettere montaggio allestimenti, festeggiamenti e smontaggio allestimenti);

VIA PUGLIE (tratto compreso tra via Leonina e via Basilicata):

-divieto di transito dalle ore 14:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre, , eccetto i mezzi autorizzati, muniti di permesso rilasciato dal Comitato Festeggiamenti “Villa Adriana”, che dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza, e mezzi di soccorso;

-divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, dalle ore 08:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre, eccetto i mezzi autorizzati.

VIA PUGLIE (tratto compreso tra l’intersezione con via Galli e via Leonina):

-divieto di transito, dalle ore 14:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre, eccetto i mezzi autorizzati, muniti di permesso rilasciato dal Comitato Festeggiamenti “Villa Adriana”, che dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza, i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili autorizzati, da attuare con presenza di “movieri” a cura del Comitato e a passo d’uomo;

-divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dei veicoli inadempienti, dalle ore 08:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre, eccetto i mezzi autorizzati.

VICOLO GALLI (altezza intersezione con via Puglie):

obbligo di svolta a sinistra in direzione via Galli dalle ore 14:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre.

VIA LEONINA (dall’intersezione con via Sardegna e via Campania fino all’intersezione con via Lago di Lesi):

divieto di transito dalle ore 14:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre eccetto i mezzi autorizzati, muniti di permesso rilasciato dal Comitato Festeggiamenti “Villa Adriana”, che dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza e i mezzi di soccorso.

VIA LEONINA (altezza intersezione con via Sardegna e via Campania):

obbligo di svolta a sinistra in direzione via Sardegna, dalle ore 14:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre eccetto i mezzi autorizzati, muniti di permesso rilasciato dal Comitato Festeggiamenti “Villa Adriana”, che dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza e i mezzi di soccorso.

VIA LEONINA (area parcheggio fronte supermercato DEM):

– divieto di transito dalle ore 14:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre eccetto i mezzi autorizzati, muniti di permesso rilasciato dal Comitato Festeggiamenti “Villa Adriana”, che dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza e i mezzi di soccorso.

– divieto di sosta con rimozione forzata dei mezzi inadempienti, eccetto i messi autorizzati e i mezzi di soccorso, dalle ore 14:00 di giovedì 7 settembre alle ore 14:00 di lunedì 11 settembre.

VIA CAMPANIA (altezza intersezione con via Leonina):

obbligo di proseguire dritto in direzione via Sardegna.

VIA IMPERATORE ADRIANO (altezza intersezione con largo Simone Cola):

obbligo di svolta a sinistra in direzione via Lago d’Orta dalle ore 14:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre.

VIA LAGO D’ORTA (altezza parcheggio DEM):

obbligo di svolta a sinistra in direzione via Lago di Lesi dalle ore 14:00 di giovedì 7 settembre alle ore 24:00 di domenica 10 settembre.