GUIDONIA – Ryder Cup, domani al via il Mondiale di Golf con 300 mila spettatori

Domani, martedì 26 settembre, prende il via la Ryder Cup, la più importante manifestazione mondiale di golf che per la prima volta si svolge in Italia presso il “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia Montecelio.

In un comunicato stampa l’amministrazione comunale annuncia che la città è pronta a dare il benvenuto agli atleti e ai tantissimi sportivi che arriveranno da tutto il mondo con il loro enorme entusiasmo.

La nota evidenzia inoltre che in vista di questo importante evento sono stati realizzati, con fondi del Governo e della Regione Lazio, importati interventi infrastrutturali in tutto il quadrante nordest della Città Metropolitana e in particolare su via di Marco Simone. Ciò nonostante, durante i giorni della manifestazione, inevitabilmente, sono prevedibili disagi per il sistema della circolazione stradale. L’afflusso eccezionale di spettatori e personale in questo territorio, stimato in circa cinquantamila persone al giorno, non è stato mai sperimentato prima d’ora.

“Questo evento rappresenta un’occasione irripetibile di visibilità per la nostra Città – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo – e con l’aiuto di tutti potremmo dimostrare che Guidonia Montecelio può ospitare grandi eventi di questo livello. Si stimano circa 300 mila spettatori provenienti da oltre 90 nazioni. Le ricadute economiche e turistiche per Guidonia Montecelio saranno positive e durature. Alcune, come il raddoppio e la messa in sicurezza di via di Marco Simone o il completamento della via Tiburtina fino a Setteville con la nuova rotatoria, sono già completate. Nei prossimi mesi, inoltre, saranno portati a termine altri interventi sulla rete viaria interna del nostro comune. Inoltre per anni continueranno ad affluire qui golfisti interessati a giocare sull’unico campo da Golf Ryder d’Italia”.

Durante i giorni della Ryder Cup sono state organizzate dall’Assessorato alla Cultura aperture straordinarie con visite guidate, anche serali, all’interno del Museo Civico Rodolfo Lanciani, della Rocca di Montecelio e del Museo della Vunnella. Inoltre è in agenda anche uno speciale trekking urbano al centro di Guidonia per visitare in modo inusuale la Città di Fondazione.

Di seguito il programma dettagliato.

Museo Lanciani:

Giovedì 28 – Venerdì 29, dalle ore 18.00 alle ore 22.30

Sabato 30, dalle ore 10.00 alle ore 22.30

Domenica 1, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Per info e prenotazioni Museo Civico: prenotazionemuseolanciani@gmail.com; 351.8373511

Rocca di Montecelio

Apertura con visita guidata presso la Rocca Medievale risalente al X – XIV sec., incastonata sulla cima del meraviglioso borgo di Montecelio.

Per informazioni e prenotazione visite guidate alla Rocca: prenotazionemuseolanciani@gmail.com; 351.8373511

Museo della Vunnella

Apertura del tipico Museo, sito in via Servio Tullio n. 3 a Montecelio, in cui sono esposti i vestiti storici degli abitanti del borgo risalenti al ‘700.

Per informazioni: 328.8674778

Lavatoio

Mostra del vestito tipico e dimostrazione di ricamo anche in oro all’interno dello storico ed affascinante lavatoio risalente al ‘700. Il Lavatoio si può ammirare in Via Santa Maria n. 34 a Montecelio.

Giorni e orari di apertura Museo Vunnelle e Lavatoio:

Da Martedì 26 a Giovedì 28, dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

Venerdì 29 e Sabato 30, dalle ore 18.00 alle ore 22.30.

Per informazioni: 328.8674778

Guidonia, la Città di Fondazione – Trekking Urbano

“Camminando nella Storia” attraverso il Trekking Urbano: Visita guidata all’interno dello storico

Aeroporto Alfredo Barbieri di Guidonia con tour speciale presso la DSSE (direzione superiore studi ed esperienze) e nella Città di Fondazione di architettura razionalista risalente al 1937.

La partenza è prevista per le ore 9 presso la Parrocchia Beata Vergine di Maria sita in Via Camarotta Adorno n.3 a Guidonia.

Giorni e orari:

Sabato 30 e Domenica 1, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per informazioni e prenotazioni: 328.4557181