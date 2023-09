MONTEROTONDO – Al “Film Festival” arrivano Matteo Garrone e Micaela Ramazzotti

Torna il Monterotondo Film Festival, la manifestazione organizzata dal CineMancini e cofinanziato da Comune di Monterotondo e dall’ICM Monterotondo.

Dal 2 ottobre al 4 dicembre, ogni lunedi alle 20, il cinema ospiterà una personalità del cinema italiano (registi, cast o sceneggiatori…) per presentare la proiezione speciale di una pellicola uscita nella seconda parte del 2023 e per incontrare il pubblico in sala.

Le 10 pellicole concorreranno ai premi al Miglior Film e Regia, Miglior Attore e Attrice, Film Rivelazione e Attore e Attrice Rivelazione.

I riconoscimenti saranno assegnati da un’ampia giuria popolare.

L’11 dicembre è prevista la serata finale di premiazione con la presenza dei vincitori per il ritiro dei diversi premi.

Tra gli ospiti delle prime 5 serate anche Matteo Garrone e Micaela Ramazzotti.

Anche quest’anno, in continuità ideale anche con il Festival delle Cerase, organizzato al Cinema di Monterotondo negli ultimi 10 anni della sua trentennale vita – il festival avrà la direzione artistica del critico cinematografico e giornalista Franco Montini.

“Come CineMancini – scrivono in un comunicato gli organizzatori – continuiamo a credere nella forza di un festival come strumento e proposta concreta per il territorio e per il pubblico per incontrarsi e aprirsi a riflessioni in maniera collettiva, attraverso l’esperienza diretta e condivisa della visione a grande schermo, facilitata dall’incontro diretto e il dialogo con i grandi protagonisti del mondo del cinema.

Siamo convinti inoltre che sia davvero un’opportunità preziosa per il pubblico del CineMancini potere incontrare di persona grandi registi e attori che difficilmente hanno modo di partecipare a iniziative organizzate fuori dalle grandi città italiane”.



PROGRAMMA DI OTTOBRE:

Nelle prime 5 date del Festival saranno proposte 5 grandi opere cinematografiche uscite nelle sale cinematografiche tra la fine di agosto e settembre 2023, tre delle quali presentati anche all’ultimo Festival di Venezia e uno al Festival di Locarno.



Saranno in sala con noi per dialogare con il pubblico tutti i registi e le registe di ognuna delle pellicole proiettate e non escludiamo altre sorprese.

2 ottobre, h.20: “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani, con Valerio Lundini e Sergio Castellitto (uscita nelle sale 7 settembre ‘23)

A seguire incontro con il regista Alessandro Bardani



9 ottobre h.20: “Io Capitano” di Matteo Garrone, con Seydou Sarr e Moustapha Fall (uscita nelle sale 7 settembre ‘23)

A seguire incontro con il regista Matteo Garrone



16 ottobre h.20: “Patagonia” di Simone Bozzelli, con Andrea Fuorto e Augusto Mario Russi (uscita nelle sale 14 settembre ‘23)

A seguire incontro con il regista Simone Bozzelli



23 ottobre h.20: “Felicità” di Micaela Ramazzotti, con Micaela Ramazzotti, Max Tortora e Anna Galiena (uscita nelle sale 21 settembre ‘23)

A seguire incontro con la regista Micaela Ramazzotti



30 ottobre h.20: “La bella estate” di Laura Luchetti, con Deva Cassel e Nicolas Maupas (uscita nelle sale 24 agosto ‘23)

A seguire incontro con la regista Laura Luchetti



Nel mese di ottobre sveleremo anche il programma delle successive 5 serate speciali di novembre e dicembre.



ABBONAMENTI E BIGLIETTI:

Dal 15 settembre al 2 ottobre è attiva la campagna di abbonamenti/sostenitori al festival per chi vuole contribuire alla sua sostenibilità attraverso l’acquisto in prevendita, online o in biglietteria, di un pacchetto comprensivo delle dieci serate, che garantirà allo spettatore di avere già da ora un posto in sala in ognuna di esse. Sono attive due formule: abbonamento sostenitore (120 euro) per chi, attraverso il proprio contributo, vuole anche sostenere la realizzazione del festival, e abbonamento regolare (80 euro), che corrisponde al costo regolare delle 10 serate.

La vendita singola dei biglietti per tutte le 10 serate del festival sarà attiva solo dopo l’inizio del festival.

Info:

www.cinemancini.it

CineMancini, Via G.Matteotti,53 Monterotondo

mail: info@cinemancini.it;

tel. 06 9065404; whatsapp: 347 806630

FACEBOOK: www.facebook.com/CineMancini.Monterotondo

INSTAGRAM: www.instagram.com/cinemancini